Juve, Koopmeiners: "Non si possono prendere 5 gol"

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto due grandi gol ma non va bene come è andato il secondo tempo. Quando prendiamo un cartellino rosso dobbiamo pensare a gestire la situazione con intelligenza, non possiamo prendere cinque gol". Così Teun Koopmeiners, il migliore in una serata da incubo per la Juve. "La doppietta? "Non posso essere felice perché non conta niente quando guardi il secondo tempo. Abbiamo fatto due gol, ma dobbiamo fare minimo tre gol al Torino".