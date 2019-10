Champions League: flop Real Madrid, solo 2-2 in rimonta con il Bruges

CHAMPIONS LEAGUE

Dopo il ko di Parigi contro il Psg, il Real Madrid raccoglie solo un punto al Bernabeu contro un ottimo Bruges e sblocca una classifica che in Champions League comincia a essere preoccupante. Finisce 2-2: i belgi scappano con Dennis Bonaventure, che segna una doppietta (9' e 39') sfruttando anche gli errori difensivi dei Blancos. La rimonta arriva grazie a due colpi di testa, di Sergio Ramos al 55' e Casemiro all'85'.

GRUPPO A

Continua a essere malato, il Real Madrid di questa edizione di Champions League. Ma dopo essere stato dominato in casa dal Bruges riesce quantomeno a conquistare il suo primo punto stagionale, rimontando due gol fino a pareggiare la partita. I Blancos partono facendo girare palla a piacimento, e cercando anche il gol con l'incornata di Benzema. A segnare, a sorpresa, sono però gli ospiti: al 9' Vanaken apre per Tau solissimo a sinistra, il cross al centro per Bonaventure è perfetto e il Bruges segna. Il Var conferma la validità del gol e il Real Madrid si getta in avanti: Modric, Kroos e Varane si costruiscono altrettante occasioni che però non portano al pareggio. I belgi però non stanno a guardare, e si rendono spesso pericolosi con l'arma del contropiede: ma se Tau non sfrutta il primo, il secondo porta al clamoroso raddoppio. Al 39' infatti Modric si addormenta sul pallone, Bonaventure glielo strappa dai piedi e poi scappa verso Courtois, battendolo sottoporta nonostante le precarie condizioni di equilibrio. Il resto della partita (che il Real gioca con Areola al posto di Courtois dopo l'intervallo) è un tiro al bersaglio, ma non solo verso la porta del Bruges: Carvajal e Hazard conquistano due corner, ma su indecisione di Sergio Ramos e Varane per poco Bonaventure non cala il tris. Lo stesso Ramos si rifà al 55', incornando in rete il cross dalla destra di Benzema. Il Real Madrid inizia a crederci per davvero e, con il Bruges in dieci da qualche secondo (espulso Vormer), pareggia con un altro colpo di testa: quello di Casemiro all'85' su punizione di Kroos.