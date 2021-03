Champions League, Flick: "Vogliamo vincere anche questa, Neuer e Coman non si sono allenati"

VERSO BAYERN-LAZIO

Il tecnico del Bayern Monaco alla vigilia della sfida con la Lazio: "Loro giocano molto bene, dobbiamo essere pronti"

Hans-Dieter Flick ha presentato così la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Lazio: "Vogliamo vincere anche questa - ha spiegato il tecnico bavarese, che scenderà in campo forte del 4-1 dell'andata -. Abbiamo inanellato una buona serie di vittorie e vogliamo continuare così. Assenti? Coman e Neuer non si sono allenati, decideremo domani. La Lazio è una squadra che sa giocare molto bene a calcio. Noi dobbiamo essere pronti". Getty Images

Sugli assenti, già numerosi, l'allenatore dei tedeschi ha fatto un po' di chiarezza: "Manuel ha un lieve raffreddore, Kingsley ha leggeri problemi muscolari. Dovremo aspettare e vedere, ma si spera che saranno disponibili domani. Abbiamo ancora 30 ore prima della partita. Non ho intenzione di rivelare nulla sulla composizione della squadra ora".

Al posto di Neuer potrebbe giocare Nuebel, del quale ultimi giorni si è discusso tanto a causa dello scarso impiego e della possibilità che risolva il suo contratto: "Clausola sulle partite giocate? Non conosco i contratti dei giocatori. Non so se ci sono clausole. Sono qui solo per decidere chi gioca".

Su un possibile addio di Boateng, Flick non si è sbilanciato: "Nessuno mi ha detto niente al riguardo, quindi non posso commentare. Jérôme si è comportato molto bene nelle ultime partite, come tutta la squadra. Come Hernández, Davies e Pavard. Sta facendo bene in questa stagione, proprio come la scorsa".

