Champions League: dal City un assist all'Atalanta, Gabriel Jesus stende la Dinamo  

GRUPPO C

L'impresa dell'Atalanta sarebbe stata impossibile se non fosse arrivato un aiuto da Zagabria, dove il Manchester City batte per 4-1 la Dinamo. Padroni di casa in vantaggio al 10' con un gol di Dani Olmo, il City pareggia con un colpo di testa di Gabriel Jesus (34'). Forti discussioni sull'1-1, perché arrivato con due croati a terra, il City legittima la vittoria con altri due gol del brasiliano (50' e 54') e il poker di Foden (84').

Sbagliava chi pronosticava un City dimesso e sazio contro la Dinamo Zagabria. Certo, il primo posto è in banca e Guardiola schiera qualche seconda linea (come Bravo, Garcia e Foden), ma i campioni d'Inghilterra onorano l'impegno sin dal primo minuto in casa di una squadra alla ricerca dei tre punti che potrebbero darle una storica qualificazione agli ottavi di Champions League. E che passa appena mette piede nell'area avversaria: Dani Olmo raccoglie al volo un cross di Kadzior e fulmina Bravo per l'1-0 dopo dieci minuti. Il resto è un monologo della banda di Guardiola, che domina nel possesso (73% alla fine del primo tempo) ma si affaccia dalle parti di Livakovic solo al 20', con un tiro da fuori di Gündogan. Il pareggio arriva nella maniera più controversa: due giocatori della Dinamo a terra, Gabriel Jesus incorna un cross di Mahrez scatenando un parapiglia con i croati (34'). L'attaccante è il più giovane brasiliano a raggiungere la doppia cifra di gol in Champions, con i suoi 22 anni e 252 giorni: superato Neymar. Ma perché accontentarsi? Dunque a inizio ripresa arrivano anche altre due reti, quelle che annullano le chances di qualificazione per i padroni di casa e danno un insperato assist all'Atalanta. Passano infatti cinque minuti e Gabriel Jesus trova il 2-1 dopo un dialogo negli spazi stretti con Foden. Al 54' è un cross di Mendy ad armare il suo destro per il tris. Il City potrebbe dilagare più volte, la Dinamo sparisce dal campo e crolla una quarta volta davanti a Foden (84'), che insacca dopo un'azione palla a terra. Finisce 4-1, e Gasperini magari pagherà una cena a Guardiola.