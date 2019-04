Champions League, dal 2024 si cambia: ecco il nuovo format

10/04/2019

La nuova Champions League prende forma. A partire dal 2024 , come già annunciato dall’ Eca, il massimo torneo continentale per club dovrebbe cambiare completamente veste e L’Equipe oggi in edicola svela quale potrebbe essere la nuova struttura della competizione nelle idee della European Club Association, con in testa il presidente Andrea Agnelli . Il numero uno della Juventus lo aveva già anticipato pochi giorni fa, manifestando la volontà che venissero giocati più match internazionali.

E con la nuova formula i match sarebbero infatti di più, con 14 partite nella sola fase a gironi. Il nuovo format prevede infatti che le 32 squadre partecipanti vengano suddivise in 4 gironi da 8 squadre e poi, finita la prima fase, le prime quattro classificate di ogni girone, oltre ad accedere agli ottavi di finale, si qualificherebbero automaticamente anche alla Champions della stagione successiva.

Non ci sarebbe più alcuna retrocessione in Europa League e le altre squadre, a seconda del piazzamento nel loro girone, avrebbero destini diversi: le quinte classificate si qualificherebbero per la fase a gironi della Champions seguente, mentre le seste e le settimane si sfiderebbero in dei playout con in palio altri quattro posti per l'edizione successiva della Champions (e le squadre eliminate la stagione seguente parteciperebbero all’Europa League).

Le ottave classificate, invece, si qualificherebbero per i turni preliminari dell’Europa Legue della stagione successiva. In questo modo, 24 squadre su 32, anche non ottenendo la qualificazione sul campo nel proprio campionato, potrebbero comunque accedere nuovamente alla seguente edizione della Champions League. Rimarrebbero dunque otto posti liberi, che potrebbero andare alle semifinaliste di Europa League e a quattro squadre campioni nazionali non ancora qualificate.