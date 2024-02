Champions League: il City mette già in banca la qualificazione, 3-1 in casa del Copenaghen

copenaghen-city 1-3

De Bruyne, Bernardo Silva e Foden regalano il successo a Guardiola nel primo round, quarti vicini

Il Manchester City indirizza subito il discorso qualificazione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/24: Guardiola trionfa 3-1 in casa del Copenaghen. Gli ospiti stappano la partita con il diagonale perfetto di De Bruyne (11’), ma vengono ripresi al 34’ dalla gran botta di Mattsson. A pochi istanti dall’intervallo il pallonetto di Bernardo Silva riporta avanti i Citizens, che calano il tris al 92’ con Foden.

Mette più di un piede ai quarti di finale di Champions League il Manchester City, che piega 3-1 il Copenaghen in trasferta nell’andata degli ottavi. Bastano poco più di seicento secondi agli uomini di Guardiola per stappare la partita: all’11’ Foden trova l’inserimento di De Bruyne sulla destra, con il belga che è freddissimo a portare in vantaggio i suoi con il diagonale rasoterra a fil di palo. La supremazia degli ospiti è totale, e poco prima della mezzora gli inglesi sfiorano il raddoppio: cross perfetto del neoentrato Doku (al posto di Grealish, fuori per infortunio) e rovesciata volante di Haaland, che esce di poco alta. Al 34’ però i padroni di casa trovano il clamoroso pareggio, quasi dal nulla: errore di Ederson in impostazione, Ruben Dias respinge la prima conclusione di Elyounoussi ma non può nulla sulla botta da fuori area di Mattsson, che fa 1-1. A pochi istanti dal duplice fischio il City riesce a tornare avanti, grazie ad un pallonetto morbido di Bernardo Silva sull’assist involontario (su rimpallo) di De Bruyne.

Champions League, le foto di Copenaghen-Manchester City











































Nella ripresa i blu di Manchester iniziano amministrando il vantaggio, senza offendere eccessivamente. Dall’ora di gioco in poi Bernardo Silva e Doku provano a costruire con insistenza sulle fasce, senza però riuscire mai a trovare l’imbucata giusta per Haaland. In pieno recupero l’attaccante norvegese flirta due volte con il tris, ma il portiere Grabara (migliore in campo per i danesi) impedisce la gioia del gol all’ex Dortmund. La terza rete della squadra allenata da Guardiola arriva comunque, con Foden che al 92’ mette in cassaforte il discorso qualificazione. Con questo 3-1 i Citizens vedono già i quarti di finale, serve ora il miracolo a un Copenaghen comunque combattivo ed organizzato.

LE STATISTICHE

-Il Manchester City ha vinto quattro trasferte consecutive di Champions League soltanto per la seconda volta, dopo quella tra dicembre 2019 e novembre 2020.

-Kevin De Bruyne è il quarto giocatore a segnare almeno 10 gol nella fase a eliminazione diretta della Champions League dal 2019/20, assieme a Karim Benzema (17), Erling Haaland (13) e Robert Lewandowski (11).

-Sia Kevin De Bruyne che Bernardo Silva hanno segnato tutti i propri ultimi 10 gol di Champions League nella fase a eliminazione diretta: soltanto Karim Benzema vanta una serie più lunga di reti consecutive in questa fase della competizione: 14 tra marzo 2022 e aprile 2023.

-Tutti gli ultimi 10 gol messi a segno da Kevin De Bruyne in Champions League sono arrivati nella fase a eliminazione diretta della competizione.

-Magnus Mattsson è diventato il secondo giocatore nella storia della Champions League a esordire nella fase a eliminazione diretta trovando il gol contro i campioni in carica, dopo Leroy Sané, dello Schalke 04 contro il Real Madrid nel marzo 2015.

-Contro il Copenhagen, Phil Foden (23 anni 261 giorni) ha collezionato la sua 50ª partita in Champions League, diventando il 25˚ e il più giovane giocatore inglese a tagliare questo traguardo. Inoltre, il suo assist per il gol di Kevin De Bruyne è stato il suo 50˚ in tutte le competizioni con il Manchester City.

-Phil Foden è il primo giocatore a segnare e fornire un assist alla sua 50ª partita di Champions League da Paulo Dybala nel novembre 2021.