Champions League, Chelsea-Dortmund 2-0: Blues ai quarti con Sterling e Havertz

CHELSEA-DORTMUND 2-0

Sterling e Havertz hanno ribaltato lo 0-1 dell'andata eliminando i tedeschi. Chelsea in top-8

Il Chelsea è ai quarti di Champions League dopo aver battuto 2-0 il Dortmund a Stamford Bridge, ribaltando lo 0-1 dell'andata. A Londra, la squadra di Potter ha disputato un primo tempo aggressivo e ricco di occasioni - tra cui un palo interno e un gol annullato ad Havertz - sbloccando il match al 43' con Sterling. A inizio ripresa il raddoppio di Havertz su rigore, prima sbagliato ma fatto ripetere dal Var e realizzato.

LA PARTITA

Nella peggiore stagione degli ultimi anni, il Chelsea è tornato nelle prime otto migliori squadre d'Europa. La formazione di Potter davanti al proprio pubblico ha saputo rimontare lo 0-1 subito in casa del Dortmund all'andata, con una prestazione convincente sulla falsa riga di quella in Germania dove però gli errori davanti alla porta costarono caro. Nel momento più importante della stagione i Blues hanno saputo gettare il cuore oltre le assenze importanti, capitalizzando con Sterling e Havertz le tante occasioni avute, soffrendo il giusto. Per il Dortmund, dominante in Bundesliga nel 2023 e primo a pari del Bayern, lo 0-2 di Londra è una doccia gelida.

Le cose in chiaro il Chelsea però le ha messe fin da subito. L'inizio aggressivo a tutto campo dei Blues ha messo alle strette il Dortmund di Terzic dalle prime battute, con la vivacità di Joao Felix e le incursioni palla al piede di Havertz. Al 5' l'infortunio di Brandt ha scombussolato i piani del Borussia e nei minuti in cui i tedeschi hanno ripreso le misure in campo, i Blues hanno sfiorato il vantaggio più volte con Havertz fermato prima dal palo interno e poi dal fuorigioco di Sterling che gli ha annullato un bellissimo gol.

Questione di tempo. Dopo l'unico squillo del primo tempo targato Dortmund con la punizione di Reus respinta in volo da Kepa, il Chelsea è tornato a tambureggiare nella metà campo giallonera, trovando il vantaggio in maniera rocambolesca al 43': dopo un'azione insistita di Kovacic sulla sinistra, l'assisti di Chilwell ha pescato in area Sterling che, dopo aver completamente lisciato il pallone in un primo momento, lo ha scagliato sotto la traversa.

Il ritorno in campo dall'intervallo ha poi fatto la differenza. Subito un fallo di mano di Wolf ha portato al rigore calciato due volte da Havertz; il primo, calciato sul palo, è stato fatto ribattere per l'ingresso in area anticipato dei difensori del Dortmund e sul secondo, fotocopia meglio riuscita, è arrivato il 2-0 decisivo per la qualificazione. Nel secondo tempo infatti il Chelsea ha abbassato il baricentro lasciando al Dortmund però poche occasioni per riaprire i conti, sprecate però da Bellingham e Wolf.

IL TABELLINO

CHELSEA-DORTMUND 2-0 (and. 0-1)

Chelsea (3-4-3): Arrizabalaga; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic (37' st Pulisic), Fernandez (42' st Zakaria), Chilwell; Sterling (27' st Loftus-Cheek), Havertz, Joao Felix (22' st Gallagher). A disp.: Bettinelli, Bergstrom, Chalobah, Mudryk, Ziyech, Chukwuemeka, Hall. All.: Potter.

Dortmund (4-1-4-1): Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Brandt (5' Reyna), Bellingham, Salih Ozcan (19' st Bynoe-Gittens), Reus; Haller (32' st Malen). A disp.: Kobel, Unbehaun, Dahoud, Hummels, Modeste, Meunier, Passlack, Rothe, Coulibaly. All.: Terzic.

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 43' Sterling, 8' st rig. Havertz

Ammoniti: Fernandez, Arrizabalaga, Chilwell, Cucurella (C); Sule, Wolf, Bellingham (D)

Espulsi: nessuno

