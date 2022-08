Champions League: Benfica, vittoria esterna sulla Dinamo Kiev

PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE

I portoghesi si portano avanti nell'andata dei playoff decisivi per la fase a gironi: 2-0 agli ucraini, Gonçalo Ramos sugli scudi. Stankovic ko: il Maccabi batte 3-2 la Stella Rossa

© Getty Images Il Benfica si porta avanti nella rincorsa ai gironi della Champions League, sconfiggendo 2-0 la Dinamo Kiev nell'andata dei playoff, disputata a Łódź (Polonia): Gilberto e Gonçalo Ramos sbrigano la pratica, coi portoghesi che si difendono in un secondo tempo avaro d'emozioni. Vittoria a sorpresa per il Maccabi Haifa: 3-2 alla Stella Rossa di Dejan Stankovic, rimontando nella ripresa. Pareggio tra Qarabag e Viktoria Plzen: finisce 0-0 a Baku.

DINAMO KIEV-BENFICA 0-2

Vittoria importante per il Benfica nell'andata dei playoff di Champions League, disputati in campo neutro a Łódź (Polonia): i lusitani sconfiggono 2-0 la Dinamo Kiev, con un ottimo primo tempo. Partono forte gli ucraini, a suon di pressing alto e ripartenze, ma l'iniziale sussulto causato da Besedin viene cancellato dal vantaggio del Benfica: Joao Mario apre sulla corsa di Gilberto, che colpisce con un potente destro e piega le mani a Bushchan. 1-0 Benfica al 9' e la reazione della Dinamo Kiev è immediata: Tsygankov spaventa Vlachodimos. L'inerzia, però, è tutta per gli encarnados e arriva il raddoppio al 37': Neres sbatte su Popov, la sfera rimane lì e Gonçalo Ramos insacca da vero ed autentico rapace d'area. Il 2-0 spinge il Benfica ad abbassare nettamente i ritmi e limitarsi alla fase difensiva, con gli ucraini che riprendono coraggio nel finale: Karavaev impegna Vlachodimos all'81'. Finisce però 2-0 a Łódź, col Benfica che effettua un importante passo avanti verso la qualificazione. Al Da Luz basterà difendere il risultato.

MACCABI HAIFA-STELLA ROSSA 3-2

Gol ed emozioni ad Haifa, in un match d'andata che premia i padroni di casa. Maccabi avanti al 18' con la rete di Frantzdy Pierrot, attaccante haitiano arrivato in estate dal Guingamp, ma Stankovic suona la carica e scuote i suoi: l'attaccante Aleksandar Pesic, un passato nell'Atalanta, pareggia al 27'. E nel finale di primo tempo, la rimonta è completa: Guelor Kanga raddoppia e si va al riposo sul 2-1 per gli ospiti. Non è ancora finita, però, e il Maccabi Haifa effettua una clamorosa controrimonta: Pierrot, cinque gol nei preliminari di Champions, sigla il pareggio al 51' e Chery firma il nuovo vantaggio israeliano a mezz'ora dal termine (61'). Il pressing della Stella Rossa non è efficace, e non c'è tempo per altri ribaltoni: il Maccabi vince 3-2, e ora dovrà difendersi a Belgrado nel caldissimo Marakàna.

QARABAG-VIKTORIA PLZEN 0-0

Pari senza reti tra Qarabag e Viktoria Plzen. Gli azeri spingono con forza per portarsi in vantaggio e sfruttare l'andata casalinga, ma il muro eretto dai cechi regge fino alla fine della sfida. Inutile dunque il dominio dei padroni di casa, che hanno una grande chance con Zoubir e impegnano Staněk con continuità. Finisce 0-0 al Tofiq Bahramov Stadium, con un sussulto finale per il Viktoria Plzen: Pernica sfiora il vantaggio, in una sfida che vede gli azeri chiudere col 67% di possesso palla, ma senza reti.