Champions League, ben 31 le partite con 8 gol. Il record (12) è del 2016

Aumentando invece il numero totale dei gol, sono "solo" otto le partite con 9 reti. L'ultima in ordine temporale è proprio la vittoria del Paris Saint-Germain di ieri sul campo del Bayer Leverkusen (2-7). Ma siamo ancora lontani dal podio. Pensate che l'unico match con 10 gol non è nemmeno nei primi tre posti. Si tratta dei quarti di finale dell'edizione 2019/20 tra Barcellona e Bayern Monaco (2-8). Storica anche la modalità: a causa del Covid fu giocata in campo neutro a Lisbona e come gara secca.