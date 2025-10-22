La Champions fa dimenticare il digiuno in Serie A: scorpacciata di gol da record nella terza giornata

Mentre in Serie A si contano quattro 0-0 su dieci incontri, in Champions solo una partita è finita senza gol (Kairat-Pafos, due squadre che un tempo non avrebbero mai visto la fase finale). Tutte le altre hanno offerto spettacolo e punteggi da videogame. Il Manchester City si è “limitato” a due gol in casa del Villarreal, ma altrove si è assistito a vere goleade: il PSG ha travolto il Bayer Leverkusen 7-2 con sei marcatori diversi, il Barcellona ha demolito l’Olympiacos 6-1, e il PSV ha inflitto un pesante 6-2 al Napoli, risultato che pesa non poco sull’immagine del calcio italiano.