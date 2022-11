Champions League, Bayern-Inter 2-0: sconfitta indolore per i nerazzurri

BAYERN-INTER 2-0

Un gol per tempo permettono ai bavaresi di chiudere il girone C di Champions League a punteggio pieno

In Champions League il Bayern ha battuto 2-0 l'Inter nell'ultima giornata della fase a gironi. Una sconfitta indolore per i nerazzurri di Inzaghi, già qualificati con il secondo posto dietro ai bavaresi nel gruppo C. Nella sfida tra due squadre rivoluzionate nei titolari, il vantaggio del Bayern è arrivato dagli sviluppi di corner con Pavard al 32', bravo a svettare su Martinez in copertura. Nella ripresa dopo il gol annullato ad Acerbi per fuorigioco, Choupo-Moting ha trovato il raddoppio con un destro all'incrocio dei pali. Il Bayern ha così chiuso il girone a punteggio pieno.

LA PARTITA

Niente di meglio per l'Inter che giocarsi una partita di Champions League in casa del Bayern Monaco con la qualificazione agli ottavi già in tasca. Simone Inzaghi ha potuto pensare al campionato, schierando una formazione atipica negli uomini, ma al tempo stesso ha dato ai suoi ragazzi minuti importanti in una gara da poter giocare spensierati e quindi in maniera offensiva. Il Bayern, stesso discorso ma con l'aggiunta del primo posto già in saccoccia, si è rivelato ancora di un altro livello come dimostra il 2-0 finale, ma se nel calcio esistono i ko indolori beh, per l'Inter è questo il caso.

Dopo una punizione centrale calciata da Kimmich a inizio partita è stata proprio l'Inter a rendersi più pericolosa nei primi 25 minuti di gioco nonostante un evidente problema di scarpe con ripetuti scivoloni di molti giocatori. Dal limite dell'area Barella ha provato a continuare la propria striscia di partite con gol, scontrandosi però prima sui guantoni di Ulreich e poi sulle braccia di Mané (niente rigore dopo consulto al Var). Poi poco prima della mezz'ora Lautaro Martinez ha avuto la palla del vantaggio, ma complice un rimbalzo un po' così, se lo è divorato calciando a lato da pochi passi. Cinque minuti più tardi il match si è sbloccato, ma nell'altra porta: sugli sviluppi di un calcio d'angolo è stato Pavard il più lesto di tutti infilando di testa l'1-0.

Nella ripresa le squadre si sono allungate ulteriormente e la qualità in campo è aumentata con i cambi. Tra una conclusione centrale di Musiala e una risposta di Mkhitaryan e Dzeko, il destro vincente è arrivato da Choupo-Moting a pochi secondi dal cambio che lo avrebbe tolto dal campo. Incrocio dei pali spolverato e 2-0 finale che ha portato il Bayern Monaco a chiudere a punteggio pieno il girone di Champions League per la terza volta nelle ultime quattro edizioni.

Bellanova 5,5 - Occasione da titolare sfruttata fino a un certo punto. Inizia sbagliando completamente i tacchetti e cambiando le scarpe, poi tra uno scivolone e l'altro prova qualche spunto sulla fascia destra contro Stanisic, ma senza mai trovare pericolosità.

Martinez 5 - Non mette l'Allianz Arena tra i grandi stadi d'Europa battezzati dopo Anfield e Camp Nou. Ha sul groppone un gol sbagliato da pochi passi al 27' e cinque minuti dopo viene sovrastato da Pavard in area per il vantaggio del Bayern.

Asllani 6 - Una prova tutto sommato tranquilla in regia contro un grande avversario. Mette un paio di palloni importanti da calcio piazzato, ma intanto mette in cascina minuti e sicurezza.

Pavard 7 - Sblocca il match prendendo l'ascensore in area e portandosi dietro Lautaro Martinez. Fatto l'extra, nel suo ruolo da centrale difensivo fa il suo con chiusure precise e puntuali.

--

IL TABELLINO

BAYERN-INTER 2-0

Bayern (4-2-3-1): Ulreich 6; Mazraoui 6,5 (20' st Musiala 6), Pavard 7, Upamecano 6 (1' st Davies 6), Stanisic 6; Kimmich 6, Sabitzer 6; Coman 6 (31' st Wanner), Gravenberch 6, Mané 5,5 (20' st Gnabry 6); Choupo-Moting 7 (28' st Tel 6). A disp.: Schenk, Goretzka, Janitzek, Marusic, Ibrahimovic. All.: Nagelsmann 6.

Inter (3-5-2): Onana 6; Darmian 6, De Vrij 6 (31' st Skriniar sv), Acerbi 6; Bellanova 5,5, Barella 6 (15' st Mkhitaryan 6), Asllani 6, Gagliardini 6 (15' st Calhanoglu 6), Gosens 5,5; Martinez 5 (15' st Dzeko 6), Correa 5,5 (31' st Carboni sv). A disp.: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Dimarco, Curatolo, Fontanarosa, Bastoni. All.: Inzaghi 6.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

Marcatori: 32' Pavard, 27' st Choupo-Moting

Ammoniti: Sabitzer, Kimmich, Stanisic (B); Gosens, Carboni (I)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

L'Inter ha mancato l'appuntamento con il gol solo in due delle ultime 33 partite giocate tra tutte le competizioni, all'andata e al ritorno contro il Bayern Monaco in questa Champions League.

L'Inter non ha trovato il gol in una partita lontano dal Meazza tra tutte le competizioni per la prima volta dal 25 febbraio scorso: 0-0 contro il Genoa in Serie A.

Il Bayern Monaco è la prima squadra a vincere tutte le gare della fase a gironi della Champions League per due edizioni consecutive della competizione.

L'Inter ha subito 15 tiri nei primi 45 minuti contro il Bayern Monaco, record negativo in un primo tempo di Champions League per i nerazzurri nell'attuale formato del torneo (dal 2003/04), alla pari della partita contro il Barcellona dello scorso 12 ottobre.

Eric Maxim Choupo-Moting ha segnato tre gol contro squadre italiane in Champions League, più che contro formazioni di qualsiasi altro paese.

Eric Choupo-Moting (33 anni, 223 giorni) è il sesto giocatore più anziano ad aver raggiunto 10 gol in Champions League, dietro a Christian Panucci (35), Roar Strand (34), Jefferson Farfán (34), Dani Alves (34) e John Terry (33).

Choupo-Moting è diventato il terzo giocatore camerunese ad aver segnato 10 gol in Champions League, dopo Samuel Eto'o (30) e Vincent Aboubakar (14).

Quello di Pavard è stato il primo gol subito da palla inattiva dall'Inter in questa Champions League: i cinque precedenti erano arrivati su azione.

Entrambe le reti realizzate da Benjamin Pavard in Champions League sono arrivate sugli sviluppi di calcio d'angolo.

--