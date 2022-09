Champions League: Barça e Ajax impressionano, vincono Tottenham e Atletico

CHAMPIONS LEAGUE

Impressionano i catalani e gli olandesi, che sfideranno Inter e Napoli: 5-1 blaugrana al Viktoria Plzen, Rangers ko 4-0 all'Amsterdam ArenA

© Getty Images In Champions League impressiona al debutto il Barcellona (nel girone dell'Inter): 5-1 al Viktoria Plzen e tris di Lewandowski. Vittoria e goleada anche per l'Ajax, che travolge i Rangers (4-0) all'Amsterdam ArenA: Napoli e Liverpool sono avvisate. Sorridono Tottenham e Antonio Conte: 2-0 all'OM. Recupero pazzo tra Atletico Madrid e Porto (2-1): Colchoneros avanti e raggiunti al 97', poi Griezmann trova il gol-vittoria al 101'. Il Bruges regola il Leverkusen (1-0), cade l'Eintracht: 3-0 Sporting Lisbona a Francoforte.

GRUPPO A

Impressiona l'Ajax, che spaventa Napoli e Liverpool con una prestazione d'alta scuola: all'Amsterdam ArenA, i Rangers vengono travolti con un perentorio 4-0. Gli olandesi gestiscono il possesso e si fanno vedere in avvio, passando in vantaggio al 17': corner di Tadic e stacco perentorio di Edson Alvarez, che brucia Sands e insacca di testa alle spalle di McLaughlin. Lo statunitense, ex New York City, è ancora protagonista in negativo al 32': una sua deviazione spiazza il portiere e consente il 2-0 dell'Ajax, firmato da Berghuis. Uno-due bruciante per gli olandesi, che al 34' siglano il tris: azione solitaria di Kudus, che al limite dell'area scaglia un violento tiro sotto l'incrocio, su cui McLaughlin non può nulla. Si va al riposo sul 3-0 e l'Ajax decide di gestirsi nella ripresa, visto che i Rangers sembrano tramortiti: l'unico sussulto è di Barisic, che si vede annullare la bellissima rete della bandiera. Al 79', invece, arriva il poker dei padroni di casa: lo realizza Bergwijn, approfittando dello sciagurato retropassaggio di Jack e saltando il portiere prima di depositare comodamente in rete. L'esterno, ex PSV, si fa male nell'azione del gol e viene sostituito da Ocampos, ma non c'è più tempo: 4-0 Ajax ai Rangers, troppo brutti per essere veri.

GRUPPO B

Succede di tutto nel finale di Atletico Madrid-Porto, gara che si risolve con un insperato 2-1 nel recupero. Primo tempo povero d'emozioni, col Porto che ha la chance migliore: bravo Oblak a neutralizzare l'ottimo inserimento di Evanilson sul primo palo. Simeone inserisce Molina e De Paul, che è subito protagonista: l'argentino serve l'assist per Koke, ma il vantaggio viene annullato proprio per un fuorigioco dell'ex Udinese. Nella seconda metà della ripresa il Porto spaventa ancora l'Atleti: due chances in pochi minuti per Eustaquio, mentre al 66' Oblak salva sull'inserimento di Joao Mario. Nel finale, però, succede di tutto: dopo il rosso di Taremi, col secondo giallo per simulazione, l'Atletico passa in vantaggio con Hermoso al 92'. Gara finita? Assolutamente no, perchè il Porto pareggia su rigore al 98': Uribe trasforma dopo un mani dello stesso Hermoso. Al 101' arriva, su un errore difensivo, il clamoroso 2-1 di Griezmann.

Simeone vince all'undicesimo minuto di recupero, mentre il Bruges regola il Bayer Leverkusen con un ridotto 1-0. Le aspirine partono meglio, rendendosi pericolose con Schick e centrando un palo con Diaby, ma al 42' arriva il vantaggio belga: Skov Olsen (ex Bologna) trova in mezzo il difensore Abakar Sylla (2002), che insacca di testa. Inutile il tentativo di Hradecky, che va in porta con la palla. Finale tutto del Leverkusen, col pari annullato a Schick e la grande parata di Mignolet sul gioiello ceco Hlozek nel recupero. Vince però il Bruges.

GRUPPO C

Mentre il Bayern sconfigge l'Inter, il Barcellona vince e convince contro il Viktoria Plzen, che viene travolto da Lewandowski e compagni con un inappellabile 5-1. Blaugrana avanti al 13': corner di Dembelé, sponda di Koundé e gol di Kessie, che sfiora il raddoppio più tardi. La reazione del Viktoria Plzen è pressochè nulla e i blaugrana raddoppiano: Sergi Roberto ispira Lewandowski, che insacca il 2-0 e sfiora il tris subito dopo. I cechi trovano il gol al 44' con Sykora, che batte ter Stegen sul cross di Jemelka, ma il Barça è implacabile: Lewandowski trova la doppietta nel recupero, poi insacca il tris personale al 68', su assist di Ferran Torres. Lo spagnolo, ex City, insacca il definitivo 5-1. Barça impressionante: Inter e Bayern dovranno temere i blaugrana, dopo il grande mercato estivo.

GRUPPO D

Il Tottenham parte bene nel suo ritorno in Champions League: 2-0 all'Olympique Marsiglia grazie ad un sontuoso Richarlison. Primo tempo equilibrato: l'OM spinge e ha una chance con Guendouzi, ma rischia su un controllo palla azzardato di Pau Lopez e sulla doppia occasione di Kane. L'equilibrio viene spezzato al 47': fallo di Mbemba su Son ed espulsione per l'ex Porto, che lascia il Marsiglia in dieci. Il Tottenham va all'assalto del gol vittoria e lo trova al 76': Perisic serve Richarlison, che insacca di testa l'1-0. L'azione si ripete pochi istanti dopo: cross di Hojbjerg e doppietta dell'ex Everton.

L'Eintracht domina nel primo tempo, lo Sporting vince nella ripresa: si può riassumere così la sfida di Francoforte, che vede i vincitori della scorsa Europa League perdere 3-0 contro i Leões. La prima chance è dei tedeschi, supportati da un caldissimo pubblico: Kolo Muani approfitta dell'errore in retropassaggio di Ugarte per presentarsi davanti ad Adan, che devia con prontezza. Dominio territoriale dell'Eintracht nel primo tempo, con lo Sporting che si vede concedere e poi negare un rigore dopo il controllo Var, e ha la sua prima chance al 36': Edwards impegna Trapp, che interviene in due tempi. Nella ripresa, lo Sporting colpisce con un preciso uno-due: due giocate manovrate portano alle reti di Edwards (66') e Trincão (69'), assistito proprio dall'ex Vitoria Guimarães. Il 2-0 stordisce l'Eintracht, che non si risveglia neanche con le tre punte e capitola all'80': Nuno Santos, appena entrato, insacca il 3-0 sull'assist di Porro. Brutta sconfitta per l'Eintracht, che giocava in casa.