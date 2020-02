Champions League: Atletico-Liverpool, due scuole a confronto

VERSO ATLETICO-LIVERPOOL

Il termine "finale anticipata" è spesso abusato nel calcio, ma la sensazione vedendo Atletico Madrid e Liverpool scontrarsi già agli ottavi di Champions League, la sensazione è quella. La sfida del Wanda Metropolitano - visibile in diretta su Canale 5 e in streaming su SportMediaset.it - mette a confronto due tra le squadre più forti d'Europa, protagoniste nel recente passato di successi continentali. Due formazioni che rappresentano due modi di giocare a calcio completamente diversi, ma ugualmente efficaci, con il Liverpool di Klopp detentore della coppa che proverà ad espugnare il fortino dell'Atletico.

Klopp e Simeone, un gioco votato all'attacco dalla parte del tedesco e quello grintoso dell'argentino. Alla vigilia i due tecnici hanno provato a scaricare la tensione, restando comunque ottimisti e fiduciosi nelle proprie squadre. Lontano in campionato come non mai, l'Atletico deve puntare tutto sulla Champions e questo per il Liverpool, ampiamente in volo verso il ritorno al successo in Premier League, è un grosso problema.

Simeone dovrà però fare a meno di Joao Felix, mentre il recuperato Diego Costa partirà dalla panchina. I Reds invece giocheranno con l'undici tipo, quello che ha conquistato in sequenza Europa e mondo negli ultimi mesi.

PROBABILI FORMAZIONI

Atletico Madrid-Liverpool ore 21 (diretta Canale 5 e streaming su SportMediaset.it)

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Gimenez, Saul; Koke, Partey, Llorente, Vitolo; Morata, Correa. All.: Simeone.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.