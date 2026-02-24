CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Atletico agli ottavi, Bruges travolto 4-1

Al Metropolitano decidono Sorloth (tripletta) e Cardoso: ora Tottenham o Liverpool per Simeone

24 Feb 2026 - 20:39
© Getty Images

© Getty Images

L'Atletico Madrid è la prima squadra a superare gli spareggi di Champions League: al Metropolitano, dopo il 3-3 dell'andata, i colchoneros piegano 4-1 il Bruges e ora sfideranno una tra Tottenham e Liverpool. Decisiva la tripletta di Sorloth, che segna al 23' su errore di Mignolet, al 76' dopo un rimpallo e all'87' su assist di Ruggeri. In mezzo, la conclusione dal limite di Cardoso (48'), inutile il momentaneo 1-1 di Ordóñez (36') per i belgi.

ATLETICO MADRID-BRUGES 4-1 (TOT. 7-4)
Dopo un primo tempo complicato, l'Atletico Madrid travolge 4-1 il Bruges grazie agli ex Atalanta e a un super Sorloth. Il norvegese è il primo a sbloccare la sfida del Metropolitano: al 23' segna di sinistro sfruttando però il clamoroso errore di Mignolet, che si fa passare il pallone sopra le mani con una parata goffa. Al 36', però, i belgi pareggiano con il colpo di testa di Ordóñez su corner con spizzata di Mechele. Prima dell'intervallo, sono gli ospiti ad andare due volte vicini al 2-1, ma a salvare Simeone è Oblak. A inizio ripresa, però, arriva subito il secondo vantaggio degli spagnoli con la potente conclusione dal limite di Cardoso che fulmina ancora Mignolet al 48'. Il tris arriva in contropiede, al 76': a guidarlo è Lookman, entrato da pochi minuti al posto di Baena. Un suo tocco deviato diventa un assist perfetto per Sorloth, che fa doppietta. All'87', infine, il tris del norvegese, a segno con una zampata da pochi passi su assist di un altro ex Atalanta: Ruggeri. Finisce 4-1 e ora l'Atletico lancia la sfida a un'inglese: sarà il Tottenham di Tudor o il Liverpool campione d'Inghilterra in carica.

