Champions League: Atalanta agli ottavi se...

LE COMBINAZIONI

Metà del lavoro è stato fatto contro la Dinamo Zagabria, ora manca l'ultimo tassello. L'Atalanta è ancora viva in Champions League e dopo la prima storica vittoria nella competizione, ottenuta con il 2-0 contro la squadra croata, la qualificazione agli ottavi è ancora possibile. La situazione è molto semplice: l'Atalanta deve vincere in casa dello Shakhtar Donetsk a Kharkiv nell'ultimo turno e sperare che la Dinamo non batta il City. Champions, Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0: le foto del match lapresse

lapresse Nella quinta giornata della fase a gironi, l'Atalanta supera la Dinamo Zagabria e centra la prima vittoria della propria storia in Champions League. A San Siro finisce 2-0 per la squadra di Gasperini, che passa in vantaggio al 27' grazie a un calcio di rigore di Muriel e poi raddoppia in apertura di ripresa (47') con Gomez. I nerazzurri tornano in corsa per la qualificazione agli ottavi.





La parte più complicata sarà quella di vincere in Ucraina contro una squadra ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi e reduce dal pareggio in casa del Manchester City, ma la possibilità di impresa per l'Atalanta c'è e gli uomini di Gasperini ci proveranno in tutti i modi, con un orecchio anche a Zagabria dove la Dinamo però non dovrà battere gli uomini di Pep Guardiola già qualificati da primi nel girone.

Questa la classifica del Girone C a un turno dalla fine

Squadra Punti Differenza reti Manchester City 11 +9 Shakhtar Donetsk 6 -2 Dinamo Zagabria 5 0 Atalanta 4 -7

- ATALANTA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS SE...

Vince in casa dello Shakhtar e contemporaneamente la Dinamo Zagabria non batte il Manchester City.

- ATALANTA IN EUROPA LEAGUE SE...

Vince a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria batte il Manchester City.

- ATALANTA FUORI DALL'EUROPA SE...

Perde o pareggia in Ucraina contro lo Shakhtar.