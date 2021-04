Champions League, 5 squadre in 7 punti. A maggio gli scontri diretti

LA BAGARRE

Lazio con una gara in meno e Napoli e Juve avanti per la classifica avulsa. Ecco il calendario

Mucchio selvaggio si direbbe. E mucchio selvaggio è. Per la corsa a un posto in Champions League è arrivato il momento più difficile e, allo stesso tempo, più importante. Piazzarsi tra le prime 4 (tre per meglio dire) sarà fondamentale da un punto di vista del prestigio sì, ma anche economico perché essere in Champions vuol dire anche ammortizzare i danni provocati dalla crisi economica del Covid. E allora ecco scattare il maggio più rovente che la storia della Serie A possa ricordare. Tutto può succedere. Chi era sicuro in un piazzamento qualche mese fa ha visto sgretolarsi le certezze. La classifica è cortissima con 5 squadre chiuse in 7 punti: dai 68 dell'Atalanta ai 61 della Lazio che, tuttavia ha una gara da recuperare. Getty Images

Ora come ora sarebbero in Championse rimarrebbe fuori ilche pure ha giudato il campionato e per largo tempo è sembrato essere nell'Europa che conta senza particolari affanni. Il ko subito, però, ieri in casa della Lazio ha sancito il pessimo momento dei rossoneri.Per gli uomini di Pioli il calendario è decisamente in salita con. Più facile, sempre sulla carta, per il Napoli che è tornato a crescere e a deliziare. Per gli azzurri ci sono le sfide aLa, che affronta appunto il Milan il 9 maggio, domenica va a Udine, poi incontrerà Sassuolo, Inter e Bologna. Tutti impegni complessi e per i quali ci vorrà non certo la squadra vista negli ultimi tempi.L'Atalanta, che se la vedrà col Milan nell'ultima giornata, ha davanti a sèIn questo gran calderone Champions è tornata anche la. Simone Inzaghi ci crede e ha, appunto, una gara da recuperare con un 64 potenziale in classifica. Per i biancocelesti l'ostacolo più duro è rappresentato dal derby alla penultima giornata. Prima, invece, Genoa, Fiorentina e Parma e a chiudere il Sassuolo.