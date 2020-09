Champions League 2020/21: Benfica eliminato, Ajax in seconda fascia

Nonostante un mercato di alto livello (anche se poi la ciliegina sulla torta, Cavani, non è arrivata), il Benfica non giocherà la Champions League 2020/21. I lusitani sono stati eliminati dal PAOK Salonicco che in Grecia ha vinto 2-1 con le reti di Giannoulis e Zivkovic, inutile il gol nel finale di Rafa Silva. Esulta anche l'Ajax che, con l'eliminazione del Benfica, sale in seconda fascia nei sorteggi.