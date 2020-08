Champions, Klopp punge il Bayern: "Sono stati un po' fortunati"

CHAMPIONS LEAGUE

Jurgen Klopp passa il testimone di campione d'Europa ai rivali di vecchia data del Bayern Monaco, a cui lancia una frecciatina. "Il Bayern è stato un po' fortunato che, in mezzo a tutto il caos con i programmi, il calendario tedesco fosse più adatto alla Champions League" la parole dell'allenatore del Liverpool a ZDF. Non mancano anche i complimenti ai bavaresi. "Al momento è sicuramente una delle migliori squadre in assoluto, sono incredibilmente ben attrezzati. Hanno giocatori di livello mondiale assoluto in ogni posizione e tutti dell'età giusta".









































































Secondo club, al di là dei meriti sotto gli occhi di tutti della squadra di Flick, il calendario sconvolto dalla pandemia di coronavirus è stato di aiuto al Bayern. La Germania, infatti è stato il primo paese europeo a tornare in azione a maggio dopo il Covid-19 ha fermato tutti i campionati. In questo modo il Bayern ha potuto diluire maggiormente i tanti impegni e ha avuto più tempo per recuperare.

