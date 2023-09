Champions, Jorge avverte il Napoli: "Gara difficile, ma il Braga si farà trovare pronto"

CHAMPIONS LEAGUE

Il tecnico dei portoghesi: "Dobbiamo affrontare la gara con tranquillità, ma avendo l'obiettivo di vincere"

© Getty Images Artur Jorge conosce bene gli ostacoli con cui la sua squadra dovrà fare i conti in occasione della prima sfida nel girone di Champions League contro il Napoli, ma lancia comunque un avvertimento agli uomini di Garcia. "Il Napoli è una squadra molto forte che ha notevoli individualità con caratteristiche che non si sono modificate dopo il cambio dell'allenatore. Per noi quella di domani sarà una partita difficile - ha spiegato il tecnico del Braga -. Ma abbiamo osservato i Campioni

d'Italia e domani sera ci faremo trovare pronti".

"Il nostro obiettivo dovrà essere quello di mettere in campo una formazione che sia in grado di affrontare l'avversario con la stessa convinzione e con la stessa forza che avranno loro - ha aggiunto l'allenatore dei portoghesi -. Nel nostro girone ci troviamo di fronte a tre formazioni molto forti".

"Dobbiamo affrontare la gara con tranquillità, ma avendo l'obiettivo di vincere - ha continuato Jorge -. La mia squadra quest'anno ha vinto sei partite su nove giocate e allora pensiamo di affrontare il Napoli con convinzione, giocando con leggerezza. D'altro canto l'ambizione dei calciatori, quando scendono in campo, è sempre quella di vincere".

"Mi aspetto un Napoli molto forte - ha osservato il tecnico del Braga -. Ho visto le partite con la Lazio e con il Genoa e credo che il loro allenatore abbia risparmiato alcuni giocatori proprio in vista della partita di domani". "Quello contro il Napoli - ha concluso Jorge - sarà un test estremamente probante, anche se è troppo presto per dire se sia uno scontro diretto per il secondo posto nel girone".