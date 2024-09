Champions, Italiano pronto all'esordio col Bologna: "Saremo pronti, non siamo qui per fare le comparse"

VERSO BOLOGNA-SHAKTHAR

Il tecnico rossoblù: "Il livello è molto alto, ma con questo format possiamo farci valere soprattutto in casa"

L'attesa è spasmodica in città, il Bologna è pronto per l'esordio assoluto in Champions League e al Dall'Ara per una serata storica arriva lo Shakhtar Donetsk. "Sarà un percorso bellissimo da affrontare - ha commentato il tecnico Vincenzo Italiano -. Per molti sarà una prima volta, ma ci faremo trovare pronti. Non siamo arrivati in Champions League per fare le comparse. L'emozione è tantissima, ma vogliamo mettere in difficoltà tutte le avversarie anche se il livello è molto alto. Con questo formato però abbiamo la possibilità, soprattutto in casa, di farci valere e lo faremo".

La stagione del Bologna non è iniziata nel migliore dei modi in campionato dove il successo tarda ad arrivare e sono solo tre i punti dopo le prime quattro giornate: "Dobbiamo trarre indicazioni positive nel nostro nuovo percorso e gli ultimi 20 minuti contro il Como è una di queste perché ha mostrato un gruppo unito e solido, capace di raddrizzare una partita nata male. In casa abbiamo fatto bene, mentre in trasferta concediamo troppi errori e ripartenze" ha continuato Italiano.

Il lavoro da fare è ancora lungo, ma l'appuntamento in Champions League è già uno step importante: "Abbiamo ancora alti e bassi, ho visto situazioni provate e altre in cui ho capito che non abbiamo ancora amalgamato alcuni concetti che vorrei. Due mesi sono pochi per dare la propria impronta a una squadra, considerando anche infortuni e pausa nazionali. Dovremo interpretare meglio le partite. Il nostro pubblico vuole vedere impegno, sacrificio e bel gioco: è un obbligo per noi mostrare tutto questo".

Il primo avversario è lo Shakhtar: "Sono una squadra giovane che gioca in maniera offensiva, con nazionali di valore. Dovremo essere aggressivi e lavorare bene nell'1 contro 1, evitando gli errori al massimo".