Champions: Inter per prenotare la Top 8, Milan per blindare almeno i playoff

Discorso diverso invece per il Milan. A 12 punti i rossoneri sono a ridosso dei primi otto posti e con due obiettivi nel mirino: playoff e Top 8. Per quanto il primo, vincendo col Girona il Milan può chiudere subito il discorso. Più articolato e complicato sul piano dei calcoli invece il secondo. Ma andiamo con ordine e concentriamoci sull'ostacolo Girona. Contro gli spagnoli i rossoneri non possono sbagliare se vogliono conquistare subito il pass per i playoff e continuare a puntare a un posto tra le prime otto alla fine della prima fase a girone unico (per cui però anche sei punti nei prossimi due impegni potrebbero non bastare). Passati da Fonseca a Conceiçao, in questo periodo però i rossoneri stanno attraversando un momento complicato e le ultime vittorie tirate in Champions contro Slovan Bratislava e Stella Rossa hanno mostrato che è meglio non dare troppo per scontati certi risultati in Europa. Nonostante la classifica del Girona, dunque, per Leao e compagni sarà meglio tenere la guardia alta a San Siro per evitare problemi e rendere poi molto complicata l'ultima gara contro la Dinamo Zagabria.