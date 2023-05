Champions, il papà di Haaland espulso dal Bernabeu per gestacci in tribuna

IL CASO

Tensione sugli spalti dopo il pareggio di De Bruyne: volano parole grosse e... noccioline

© twitter Il padre di Erling Haaland protagonista, in negativo, nella sfida tra Real Madrid e Manchester City. Come riportano i quotidiani spagnoli, Alf-Inge Haaland è stato infatti espulso dalla tribuna dello stadio Bernabeu dopo aver rivolto un gestaccio ai tifosi di casa che fischiavano suo figlio. In un video diffuso da Cadena Ser, si vede il papà del centravanti del City mentre porta le mani alle orecchie sfidando i cori dei tifosi del Real Madrid, prima di rispondere col gesto dell'ombrello.

Sempre secondo la stampa spagnola sarebbe stato proprio Haaland senior a provocare per primo, tirando delle noccioline verso i tifosi spagnoli. Qualche ora dopo, lui stesso ha spiegato sui social quello che è avvenuto: "Ok. Il Real Madrid non era contento che stessimo celebrando il gol di Kevin De Bruyne. Inoltre, ci siamo dovuti spostare perché anche i tifosi non erano contenti dell'1-1".