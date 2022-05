Champions, ecco il pallone della finale: pace per l'Ucraina

Adidas ha svelato il pallone ufficiale della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, su cui è inciso un messaggio di 'pace' in chiaro riferimento alla guerra in Ucraina. Il pallone non è disponibile per l'acquisto ma sarà messo

all'asta, con il ricavato della vendita che andrà all'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Oltre alla scritta 'pace' in inglese e ucraino, anche gli spicchi sono deliberatamente bianchi anziché colorati, sinonimo di pace, unità e neutralità.

© ufficio-stampa