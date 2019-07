Champions: Celtic e Stella Rossa ipotecano la qualificazione al 3° turno

Tutto facile per il Celtic nell'andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League. Gli scozzesi hanno travolto 5-0 gli estoni del Nomme Kalju: al prossimo turno la vincente di Cluj-Maccabi Tel Aviv (1-0). Senza problemi anche la Stella Rossa (2-0 al HJK Helsinki). Lanzafame trascina il Ferencvaros (3-1 ai maltesi del La Valletta), Vittorie di misura per Bate Borisov e Maribor (2-1 a Rosenborg e Aik). Pari 1-1 in Dundalk-Qarabag.