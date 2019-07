Champions, Ceferin: "Ajax costretto a vendere, va protetto"

04/07/2019

Una nuova Champions è allo studio. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Uefa, Alexander Ceferin, in un'intervista al Times. L'ultima idea del numero uno della Federcalcio europea è "proteggere" - parole testuali - club come l'Ajax (o in passato Monaco e Leicester) che si rendono artefici di una grande stagione e meriterebbero a suo modo di vedere di qualificarsi all'edizione successiva, indipendentemente dal piazzamento in campionato o dalla lega di appartenenza.

"Vorremmo proteggere squadre come l'Ajax di quest'anno o Monaco e Leicester in stagioni precedenti. L'Ajax ha giocato le semifinali e ora dovrà vendere tutti i suoi giocatori (tra cui De Ligt destinato alla Juve, n.d.r.) perché non sa se si qualicherà alla Champions l'anno prossimo. Non penso che dovremmo proteggere troppi club, ma solo alcuni. L'idea è che chi va avanti fino a un determinato turno (prevedibilmente quarti o semifinali, n.d.r.) possa partecipare anche l'anno dopo. Ma per ora ne stiamo solo discutendo. Ci rivedremo l'11 settembre e ne parleremo con le leghe e i club".



Ceferin è poi tornato a parlare della possibile creazione di una Superlega con tutti i top club ("Finché ci sarò io, non accadrà mai"), mentre ha garantito che non ha bisogno dell'autorizzazione della Fifa per organizzare una sorta di Supercoppa tra la vincitrice dell'Europeo e quella della Copa America. Ha poi difeso la scelta di Baku come sede della finale dell'ultima Europa League: "L'Arsenal si è lamentato. Ma noi siamo il governo del calcio europeo e dobbiamo permetterne lo sviluppo ovunque. Ogni parte d'Europa è lontana per qualcun altro".



