Champions, Bruges-Atalanta 2-1: decide tutto un rigore inventato di Nilsson al 93'

LE STATISTICHE

Nessun giocatore ha realizzato più gol con la maglia dell'Atalanta di Mario Pasalic in UEFA Champions League: sette come Josip Ilicic e Duván Zapata.

L'Atalanta è una delle due squadre con più giocatori con almeno tre reti all'attivo in questa UEFA Champions League: quattro (quattro gol per Charles De Ketelaere e Ademola Lookman, tre per Mario Pasalic e Mateo Retegui), come il Real Madrid.

Davide Zappacosta è il primo giocatore dell'Atalanta a fornire almeno un assist in tre presenze di fila in UEFA Champions League e il primo a farlo con la maglia di una squadra italiana nella competizione da Lorenzo Pellegrini (tre tra ottobre e novembre 2018).

Con il passaggio vincente per la rete di Mario Pasalic questa sera, Davide Zappacosta ha eguagliato la sua migliore stagione in termini di gol e assist nei maggiori cinque tornei europei: nove, frutto di tre gol e sei assist (come nel 2021/22 - 2G, 7A).

Il gol di Gustaf Nilsson (93:26) è il secondo gol più tardivo subito dall’Atalanta in UEFA Champions League dopo quello di Manor Solomon (94:20) dello Shakhtar Donetsk, il 1°ottobre 2019.

L’Atalanta ha perso due delle ultime tre gare (1V), tante sconfitte come nelle precedenti 12 gare tra tutte le competizioni (5V, 5N).

L’Atalanta ha perso un match in trasferta tra tutte le competizioni per la prima volta dal 30 agosto scorso (4-0 vs Inter in Serie A).

Stefan Posch è diventato solo il secondo giocatore nella storia della UEFA Champions League a scendere in campo nella stessa edizione del torneo con due club italiani differenti (Bologna e Atalanta), dopo Matteo Politano nel 2019/20 (con Inter e Napoli).

Rui Patrício è tornato a giocare un match di UEFA Champions League per la prima volta dal 5 dicembre 2017, in quel caso con la maglia del Sporting Lisbona contro il Barcellona.

Il Club Brugge ha vinto una gara contro una squadra italiana per la prima volta dal 22 ottobre 2003, in quel caso 1-0 in trasferta contro il Milan in Champions League.

Il Club Brugge ha vinto un match interno contro una squadra italiana per la prima volta dall’aprile 1978, in quel caso 2-0 contro la Juventus in Coppa UEFA

Il Club Brugge ha disputato la sua 300ª partita nelle principali competizioni europee, diventando la 23ª squadra a raggiungere questo traguardo e la seconda squadra belga, dopo l'Anderlecht.

Chemsdine Talbi (19 anni e 279 giorni) è il secondo giocatore più giovane a fornire un assist con la maglia del Club Brugge in UEFA Champions League dietro a Bjorn Meijer nel settembre 2022 contro il Porto (19 anni e 179 giorni).