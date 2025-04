Champions, Barça-Inter sfida degli opposti con vista finale: miglior attacco vs miglior difesa

Eliminati in Coppa Italia e scavalcati dal Napoli in vetta alla Serie A, i nerazzurri arrivano da una settimana horror e provano ad aggrapparsi alla Champions per reagire, invertire la rotta e continuare a puntare il bersaglio grosso. In fuga nella Liga e reduce dal trionfo in Copa del Rey contro il Real Madrid, al netto dell'assenza di Lewandowski, il Barcellona invece arriva alla sfida contro l'Inter carico, in fiducia e con tanto entusiasmo. Entusiasmo che al Montjuïc promette scintille tra due squadre profondamente diverse.