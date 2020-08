Champions, Atletico in attesa risultati nuovi test Covid. Allenamento sospeso

Atletico Madrid con il fiato sospeso dopo la positività al coronavirus di due suoi giocatori. I Colchoners, che giovedì saranno impegnati contro il Lipsia nei quarti di Champions, sono stati costretti a rimandare la partenza per Lisbona e hanno sospeso l'allenamento previsto per oggi. Secondo il quotidiano spagnolo As, nelle prime ore del mattino gli addetti ai servizi della prima squadra e alcuni membri dello staff tecnico sono passati al centro sportivo di Majadahonda ma le porte dell'impianto sono rimaste chiuse. L'Atletico è in attesa dei risultati dei nuovi test effettuati domenica per capire se la squadra potrà recarsi domani a Lisbona. Se risultassero altri positivi oltre ai due tesserati, la situazione per la squadra di Simeone potrebbe complicarsi.