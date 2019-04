Champions, Allegri non recupera Chiellini e perde anche Mandzukic: fuori con l'Ajax

15/04/2019

Giorgio Chiellini non recupera in vista della sfida di martedì sera all'Allianz Stadium contro l'Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Arrivato in mattinata alla Continassa, il difensore della Juventus che è ancora alle prese con un problema al polpaccio, ha lasciato il centro sportivo bianconero all'ora di pranzo dopo aver svolto lavoro personalizzato. Troppo poco il tempo per recuperare, inutile rischiare. Ma oltre al centrale italiano, Max Allegri dovrà fare a meno anche di Mario Mandzukic che proprio durante la rifinitura ha sentito dolore per il riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio che già da tempo gli dà noia. Buone notizie sono arrivate invece da Emre Can. Al lavoro coi compagni anche Douglas Costa e Khedira e Rugani.