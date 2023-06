Champions, Adriano assente a Istanbul: ha perso il volo dopo tre feste

L'IMPERATORE

L'Imperatore avrebbe dovuto commentare City-Inter per Espn, ma ha preferito la vita notturna di Rio

© instagram Adriano non si smentisce mai. Dopo aver puntato duemila euro sulla vittoria dell'Inter nella finale di Champions, l'Imperatore non è riuscito a raggiungere Istanbul in tempo per commentare la partita ai microfoni di Espn. Secondo quanto riportano i media brasiliani, l'ex attaccante nerazzurro avrebbe preso parte a tre feste a Rio de Janeiro la sera prima della partenza e poi avrebbe perso il volo per la Turchia. L'ennesima bravata che conferma la passione sfrenata di Adriano per la vita notturna. Una passione più forte anche dell'Inter evidentemente.

Tutto è successo venerdì sera, alla vigilia di City-Inter. Adriano era atteso a Istanbul per commentare la partita per Espn. Ma in Turchia il brasiliano non è mai arrivato. Stando a quanto riferito da alcuni giornali sudamericani, l'ex attaccante di Inter, Fiorentina, Parma e Roma avrebbe fatto perdere le sue tracce all'alba dopo aver presenziato a tre feste e fatto baldoria. Situazione che poi gli ha fatto perdere l'aereo tra Rio de Janeiro e Istanbul. L'Imperatore ha colpito ancora.