Brasile, clamoroso Adriano: matrimonio in crisi dopo 24 giorni

L'ex attaccante dell'Inter era andato a vedere Brasile-Svizzera con alcuni amici, ma è tornato a casa due giorni dopo e la moglie l'ha cacciato di casa

© instagram La festa per la vittoria è durata troppo e ha fatto saltare quella per il... matrimonio! La storia che arriva dal Brasile e che riguarda Adriano ha davvero del clamoroso: secondo quanto riporta il quotidiano Extra di Rio de Janeiro, infatti, il matrimonio dell'ex attaccante dell'Inter con Micaela Mesquita, celebrato con rito civile appena 24 giorni fa (era il 9 novembre), sarebbe già in crisi tanto che la cerimonia intima con amici e parenti che i due avevano programmato per questo fine settimana non è stata celebrata.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, Adriano si sarebbe recato a Vila Cruzeiro, nella favela dove è cresciuto nella zona nord di Rio de Janeiro, per assistere assieme ad alcuni amici alla partita del Mondiale tra Brasile e Svizzera vinta dai verdeoro per 1-0. La festa per la vittoria dev'essere poi scappata di mano all'ex bomber di Parma e Fiorentina, che sarebbe rientrato a casa soltanto due giorni dopo mandando su tutte le furie la neosposa, parrucchiera brasiliana sua fidanzata dal 2015 con cui, riportano i media brasiliani, la relazione è sempre stata turbolenta.

La donna avrebbe cacciato l'Imperatore di casa e annullato la celebrazione per il matrimonio, che al momento sembra finito quasi prima di cominciare. 24 giorni è davvero un record.