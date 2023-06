Adriano tifa Inter: scommessi duemila euro sulla vittoria della Champions

© instagram

Adriano ha ancora l'Inter nel cuore. E per dimostrarlo ha messo mano al portafoglio. Attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere infatti di aver scommesso circa duemila euro sulla vittoria dei nerazzurri in finale di Champions contro il Manchester City. Se dovesse azzeccare la puntata, l'Imperatore porterà a casa circa 14mila euro. Un motivo in più per tifare la squadra di Inzaghi a Istanbul.