Champions, giovedì a Ginevra il sorteggio dei gironi: diretta su Canale 20 e in streaming sul sito

A circa un mese dall'atto conclusivo dell'ultima Champions League a Lisbona, giovedì 1 ottobre alle 17, a Ginevra, verranno sorteggiati i gruppi per la fase a gironi che inizierà il prossimo 20 e 21 ottobre: l'evento sarà in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it. La massima competizione europea per club anche in questa stagione è in onda sulle reti Mediaset: Canale 5, infatti, il martedì di ogni turno trasmetterà in diretta e in esclusiva - in chiaro - una delle migliori partite, italiane incluse. Fino a nuovo ordine, i match si giocheranno a porte chiuse e saranno previste 5 sostituzioni (i giocatori in distinta saranno 23). La finale si giocherà allo stadio Atatürk di Istanbul, che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020 e dove il Milan perse ai rigori col Liverpool nel 2005.