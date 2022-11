Champions: 14 squadre agli ottavi, ancora due posti liberi: la situazione girone per girone

CHAMPIONS LEAGUE

Si chiude questa sera la prima fase: così la situazione verso il sorteggio di lunedì 7 novembre

© Getty Images Ancora due posti vacanti per gli ottavi di Champions League: a novanta minuti dalla chiusura della fase a gironi sono 14 le squadre che sono certe di partecipare al sorteggio per gli accoppiamenti primaverili che si terrà lunedì 7 novembre a mezzogiorno. Nei primi quattro gironi (A, B, C e D) è ovviamente tutto definito dopo le partite di ieri sera: Napoli, Porto, Bayern e Tottenham passano da prime della classe, Liverpool, Bruges, Inter, Eintracht Francoforte da seconde. In Europa League retrocedono Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona e Sporting Lisbona. Stasera gli ultimi verdetti: nel Gruppo E primo posto sicuro per il Chelsea, Milan e Salisburgo si giocano il secondo e il terzo posto. Real già qualificato ma non certo del primo posto nel Gruppo F dove Shakhtar e Lipsia si sfidano per guadagnarsi il passaggio del turno. Nel Gruppo G avanti il City e il Dortmund, rispettivamente primo e secondo, mentre nel Gruppo H si decide stasera chi tra Psg e Benfica chiuderà in testa il raggruppamento. Juve e Maccabi si contendono il posto in Europa League.

GIRONE A

Napoli primo e Liverpool secondo, entrambi a quota 15 punti, decide la differenza reti negli scontri diretti. Ajax terzo e in Europa League. Ultimo posto per i Rangers Glasgow.

GIRONE B

Porto primo con 12 punti, Bruges secondo a quota 11. In Europa League il Bayer Leverkusen, eliminato l'Atletico Madrid

GIRONE C

Primo posto a pieni punti per il Bayern, secondo per l'Inter. In Europa League il Barcellona. Ultimo il Viktoria Plzen.

GIRONE D

Con 11 punti passa come primo il Tottenham, secondo l'Eintracht Francoforte. Lo Sporting Lisbona in Europa League. Fuori il Marsiglia.

GIRONE E

Il Chelsea è già qualificato come primo del raggruppamento. Milan e Salisburgo si giocano il secondo e il terzo posto: ai rossoneri basta un pari per centrare gli ottavi. La Dinamo Zagabria, ora ultima, potrebbe guadagnare il pass per l'Europa League in caso di vittoria contro il Chelsea e concomitante ko del Salisburgo.

GIRONE F

Il Real Madrid ha 10 punti ed è già qualificato agli ottavi: per assicurarsi il primo posto deve battere questa sera il Celtic, altrimenti dovrà attendere il risultato di Shakhtar-Lipsia che si giocano la qualificazione nello scontro diretto: gli ucraini hanno 6 punti e in caso di vittoria raggiungerebbero i tedeschi a quota 9 ma passerebbero come secondi proprio in virtù degli scontri diretti. Eliminato il Celtic.

GIRONE G

Tutto già deciso: il Manchester City primo e il Dortmund secondo. In Europa League il Siviglia. Out il Copenaghen.

GIRONE F

Psg e Benfica, già qualificate, sono appaiati in classifica con 11 punti: il primo posto si decide stasera nei rispettivi scontri con Juve e Maccabi Haifa (in caso di arrivo a pari punti, visto il doppio 1-1 negli scontri diretti, vale la differenza reti che al momento vede in netto vantaggio i francesi). Juve e Maccabi lottano per il terzo posto avendo entrambe 3 punti: anche in questo caso in caso di parità decide la differenza reti che vede i bianconeri in chiaro vantaggio sugli israeliani).