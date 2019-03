Cambiasso: "Juve come l'Inter del Triplete? Noi non abbiamo dovuto prendere un Ronaldo per vincere"

14/03/2019

La "partita perfetta" della Juventus contro l'Atletico Madrid in Champions League ha fatto piovere elogi per i bianconeri di Allegri, tra cui il paragone con l'Inter del Triplete di Mourinho. Un accostamento che per Esteban Cambiasso, uno dei protagonisti nel 2010, non ci sta: "Il nostro era un gruppo senza la stella". Ma non solo: "Non abbiamo mai dovuto rimontare e poi perché non abbiamo dovuto prendere un Messi o un Ronaldo per vincere tutto”.