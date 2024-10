Camarda fa la storia a San Siro: è il più giovane italiano a esordire in Champions

"Il record mi dà molto orgoglio ma mi spinge a fare di più e far sì che queste notti accadano più spesso - ha detto nel dopo gara - Il gol? È stata l'emozione più grande della mia vita, non trovo le parole per raccontarlo. Poi il Var mi ha fatto uno scherzo. Sono deluso ma sono cose che succedono nel calcio. Sono le notti che sogni fin da bambino. Sogni sempre una notte così, li fai al campetto ma poi succede davvero".



Camarda è il settimo giocatore più giovane ad aver mai debuttato in Champions League. Il primato assoluto appartiene a Youssufa Moukoko del Borussia Dortmund a 16 anni a 18 giorni. Camarda è abituato a regalare record: è stato più giovane a esordire in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, il 25 novembre 2023 contro la Fiorentina.