Calabria ci crede: "Non meritiamo questa classifica. Puniti dai dettagli"

VERSO MILAN-PORTO

Il difensore rossonero è ottimista sul futuro europeo della squadra di Pioli

"Penso che ci siano stati degli episodi che hanno determinato questa classifica. Non la meritiamo ma è così. Ci sono potenzialità per fare bene domani. In campionato è merito del lavoro di tutti i giorni e del fatto che crediamo nelle nostre capacità. Proveremo a dimostrarlo anche domani". Così Davide Calabria, difensore del Milan, alla vigilia del match di Champions contro il Porto. "Questa è la competizione dei dettagli, ce ne sono stati alcuni a nostro sfavore. Questo ha portato a far sì che abbiamo questa classifica, ci dispiace perché meritiamo di più", ha aggiunto Calabria.

"C'è poco da dire, dobbiamo partire domani per fare meglio rispetto all'ultima sfida, penso sia stato l'unico passo falso ma abbiamo fatto un grande girone. Domani sarà importantissima, dovremo fare vedere quello che possiamo fare. Siamo pronti, questa è l'ultima possibilità che abbiamo per restare in Champions. Abbiamo la qualità per restare in questa competizione e pensiamo di poter fare una grande partita".

Calabria ha poi parlato delle caratteristiche del suo Milan: "Gioco offensivo? Credo sia fondamentale nel calcio moderno, ci sta portando grandi risultati e lo replicheremo anche in Europa. Dobbiamo molto a mister Pioli, gli devo tanto anch'io dal punto di vista personale. È un fatto di credere in ciò che si fa e remare tutti dalla stessa parte. I tifosi? Mi auguro che siano in tanti domani a San Siro, uno stadio fantastico quando è pieno. Faremo una grande partita per renderli felici". Infine un commento sulle polemiche post Roma-Milan: "Questi episodi ci saranno sempre, gli arbitri sbagliano come tutti, ma non penso che abbiano danneggiato la Roma, perché sul campo abbiamo meritato noi. Lo hanno ammesso anche loro. Sicuramente dobbiamo essere più forti di questi discorsi".