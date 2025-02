Bruges, Nilsson: "Rigore netto, Isak mi ha colpito in faccia"

"Bello segnare il gol della vittoria ma a Bergamo dovremo ripeterci, sfruttare gli spazi che ci verranno concessi per fare gol. Ovviamente sarà importante curare la fase difensiva, se giochiamo come mercoledì abbiamo le carte in regola per passare" le parole rilasciate a gianlucadimarzio.com. "Nell'Atalanta tornerà Lookman? Rispettiamo i nostri avversari a prescindere da chi giocherà, sono forti. Noi andremo a Bergamo per fare la nostra partita".