Bosz avvisa la Juve: "Il Psv non è in crisi, i tifosi faranno la differenza"

Il Psv Einhoven non sta vivendo un grande momento, ma per la sfida di Champions League contro la Juventus è pronto alla grande impresa. "Non siamo in crisi, siamo ancora in corsa in Champions, campionato e Coppa d'Olanda: è vero però che abbiamo rallentato e dobbiamo migliorare", ha detto il tecnico Peter Bosz, alla vigilia del match di ritorno dei play-off contro i bianconeri. "I bianconeri hanno fatto tanti pareggi in stagione, ma sono un top club ed hanno vinto contro l'Inter - ha prosegue l'allenatore degli olandesi in conferenza stampa - e sarà una gara diversa da Torino, dobbiamo vincere e giocheremo nel nostro stadio: spero che i nostri tifosi riescano a fare la differenza, vogliamo una grande serata europea".