Bologna, Italiano: "Qualche rimpianto c'è, ma la Champions ci ha fatto crescere"

Queste le sue parole alla vigilia del match: "Arriviamo a questa ultima gara dopo un cammino che ci ha visti crescere e maturare. Questa competizione ci ha lasciato tantissimo, sia per il prestigio del palcoscenico sia per le difficoltà incontrate contro squadre di altissimo livello. Adesso vogliamo onorare al massimo l'ultimo impegno. Ci siamo preparati per questa partita, l'ennesima contro una grande squadra in uno stadio incredibile. Cercheremo di mettere in campo tutto ciò che ci ha permesso di crescere in questa competizione. Domani proveremo a dimostrare il nostro valore contro un'altra grande squadra".