Bologna, Italiano: "Ci è mancato il gol ma non meritavamo di perdere"

"Peccato perché secondo me non ce lo meritavamo. Perdiamo contro una squadra forte che non ti fa ragionare e nel primo tempo si è visto. Ci è mancato il gol, ma la prestazione per me è stata positiva". Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è amareggiato dopo la sconfitta contro il Monaco arrivata nel finale. "Oggi nel primo tempo non abbiamo fatto bene poi abbiamo aggiustato qualcosa nel secondo e i ragazzi sono stati molto bravi".