Champions League, Bologna-Monaco 0-1: rossoblù beffati all'87' da Kehrer

Italiano, nella ripresa, lascia negli spogliatoi Moro, già ammonito, inserendo Pobega. I rossoblù sono i primi a farsi rivedere con Fabbian, che prima si fa murare da Majecki, poi spara alto. A metà secondo tempo, la girandola dei cambi ma a far saltare l'equilibrio è Kehrer, che all'87' firma il gol partita insaccando su assist di testa di Embolo. Italiano prova l'ultima mossa (Odgaard per Miranda) ma il risultato non cambia e il Bologna deve ancora trovare gioia in Champions: terzo ko in quattro partite, zero gol fatti. Vola, invece, il Monaco, a quota 10 insieme allo Sporting e a -2 dal Liverpool primo in classifica.