Bologna, il rammarico di Italiano: "Creato tante occasioni, potevamo portarla a casa"

BOLOGNA

Il tecnico rossoblù dopo il pareggio nell'esordio in Champions contro lo Shakhtar: "Complimenti ai ragazzi per l'ottima prestazione"

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Abbiamo avuto occasioni, abbiamo disputato la partita che dovevamo disputare. Dobbiamo crescere e migliorare negli ultimi metri. Dovevamo sfruttare qualche palla da fermo, i ragazzi sono rammaricati. Potevamo portarla a casa, ma abbiamo fatto un'ottima prestazione". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano commenta il pareggio con lo Shahktar. "Abbiamo condotto la partita. Dobbiamo essere bravi a valutare bene tutto quello che ci passa per i piedi", ha aggiunto il tecnico.

"Dobbiamo crescere e migliorare quando arrivano le opportunità, le stiamo creando e in casa abbiamo uno spirito diverso rispetto alla gare fuori - ha proseguito Italiano - È stato un esordio positivo, bravi i ragazzi e continuiamo a lavorare". Sull'occasione fallita da Fabbian: "Deve attaccare la palla un po' prima per non dare tempo al portiere, doveva calciare subito. Skorupski è stato bravissimo, altrimenti cambiava la partita. Siamo stati bravi, complimenti ai ragazzi per l'ottima prestazione".