Bayern Monaco-Salisburgo 7-1: i bavaresi volano ai quarti  

BAYERN MONACO-SALISBURGO 7-1

Tripletta di Lewandowski, a segno anche Gnabry, Muller (doppietta) e Sané

In una partita mai in discussione, il Bayern Monaco stacca il pass per i quarti di finale di Champions League dopo il netto 7-1 all’Allianz Arena contro il Salisburgo: cancellato il brutto 1-1 dell’andata in Austria. Match già chiuso con il lucchetto dopo il primo tempo: tripletta di Lewandowski (12’, 21’ e 23’) e rete di Gnabry (31’). Al 54’ arriva la manita di Muller. Gol della bandiera di Kjaergaard, poi Muller e Sané completano la goleada. afp

Tre settimane di tempo dalla partita di andata hanno inevitabilmente portato alla luce la netta differenza di valori tra Bayern Monaco e Salisburgo. L’1-1 con il quale la formazione austriaca aveva messo in seria difficoltà i pluricampioni di Germania (con il risultato finale che stette stretto alla squadra di Jaissle) è lontano anni luce dalla goleada di questa sera all’Allianz Arena, che proietta già a metà primo tempo Nagelsmann ai quarti di finale di Champions League: è la nona volta nelle ultime dieci stagioni che i tedeschi raggiungono questo obiettivo.



E dire che Capaldo si era divorato lo 0-1 in avvio di match con lo specchio della porta spalancato sul cioccolatino di Adeyemi. Ma l’aggancio di Wober a Lewandowski in area ospite determina il rigore trasformato dallo stesso polacco al 12’. Dopo una prodezza di Neuer su Seiwald, nel giro di un paio di minuti (tra il 21’ e il 23’) si materializza il tris bavarese: prima Lewandowski trasforma un altro penalty dopo un altro fallo commesso da Wober, poi il numero 9, servito da Muller, vince un contrasto con un Kohn uscito a vuoto, calcia sul palo e ribadisce poi in porta la tripletta personale. Poker Bayern alla mezz’ora: Camara si fa rubare il pallone da Coman, che allarga subito a destra in area per Gnabry, la cui conclusione passa sotto il corpo di Kohn e vale il 4-0. I 60 minuti restanti saranno pura accademia. Al 54’ Muller si gira in un fazzoletto e fa esplodere un sinistro angolato vincente dopo avere ricevuto da Sané. Doppietta poi del numero 25 all’83’, mentre lo stesso Sané metterà a segno la settima rete per i bavaresi a 4’ dalla fine. Si rivelerà solo per gli appassionati di statistica la rete al 70’ (sul punteggio di 5-0) di Kjaergaard, autore comunque di un gran gol.