Bayern Monaco, Flick: "Contro la Lazio voglio una squadra al top, Klose può aiutarci..."

VERSO LAZIO-BAYERN

Il tecnico dei bavaresi alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions: "Miro conosce Inzaghi..."

"I primi tempi contro Francoforte e Bielefeld non sono andati bene. Ora dobbiamo essere al top in Champions League: sono partite speciali per noi e mi aspetto che la squadra sia particolarmente motivata. Voglio che il Bayern mostri quello che può fare fin dall'inizio e sono convinto che la squadra lo farà vedere domani". Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio, Hans Flick chiede ai suoi pronto riscatto dopo il ko in Bundesliga.

"Abbiamo ancora in testa le loro partite contro il Dortmund, loro hanno giocato molto bene - ha proseguito Flick - Klose può sempre aiutarci, non solo contro la Lazio, perché ha sempre buone idee. Ha giocato con alcuni loro giocatori e conosce l'allenatore Inzaghi". Sulla formazione e sulle condizioni dei singoli: "Goretzka titolare? Bisogna andarci piano quando si rientra dal Coronavirus. In realtà avevamo programmato con lui di farlo giocare solo 30 minuti a Francoforte e poi dall'inizio contro la Lazio. Vediamo quanto può resistere, per noi sarebbe importante averlo. Süle sarà sicuramente con noi. Kimmich potrebbe giocare anche a destra, ma dobbiamo ancora decidere. Musiala è sempre un'opzione".