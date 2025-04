Le statistiche di Inter-Bayern: nerazzurri contro il tabù bavarese a San Siro. Muller può eguagliare Messi

Lautaro Martínez ha segnato in tutte le sue ultime quattro partite di Champions League e potrebbe diventare il primo giocatore dell'Inter a trovare il gol in cinque presenze consecutive nella competizione. In più, solo due giocatori hanno realizzato più reti dell'argentino (7 nel 2024/25) con la maglia dell'Inter in una singola stagione di Champions League: Hernán Crespo nel 2002-03 (9) e Samuel Eto'o nel 2010-11 (8). (Vedi grafico qui sotto)