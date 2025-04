Napoli, in battaglia con McTominay: lo scozzese è la chiave giusta per lo scudetto

Ventotto presenze in campionato, il giusto periodo di adattamento e finalmente per Conte il proprio arsenale completo tirato a lucido per i momenti decisivi della stagione, come il tiro da fuori che gli mancava da un po' e l'inserimento da centravanti che, invece, aveva già fatto vedere. McTominay approfittando dei movimenti e del lavoro di Lukaku ha saputo trasformarsi per una notte in un attaccante aggiunto confermando quelle doti da goleador che nell'ultima stagione allo United, ma soprattutto con la nazionale scozzese trascinata fino a Euro 2024, aveva messo in mostra. Che possa essere lui l'eroe della battaglia tricolore per l'indipendenza dal bi-stellato regno nerazzurro non è una ipotesi campata in aria e lo dicono i freddi, ma chiari numeri.