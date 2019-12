Barcellona, Valverde avvisa l'Inter: "A Milano per vincere"

BARCELLONA

Alla vigilia della sfida con il Maiorca, Ernesto Valverde ha anche parlato della sfida di Champions League contro l'Inter. "Martedì vogliamo vincere, non possiamo pensare a chi sarà il secondo - ha spiegato il tecnico del Barcellona -. Il nostro compito è vincere anche se siamo classificati". Sul futuro di Arturo Vidal, obiettivo proprio dei nerazzurri: "E' molto importante per noi, vedremo cosa succederà nel mercato invernale".

C'è prima il Maiorca in Liga da affrontare, ma Valverde mette subito le cose in chiaro e allontana ogni possibile illazione: il Barcellona andrà a Milano per vincere. "Vogliamo fare una buona partita contro l'Inter". Sicuramente il tecnico basco non rinuncerà a un po' di turnover, anche perché il 18 dicembre c'è il Clasico, ma quella che scenderà in campo a San Siro sarà una squadra comunque competitiva e che non regalerà nulla ai ragazzi di Conte.

Turnover permettendo, a San Siro ci sarà anche Piqué, uscito acciaccato dal match contro l'Atletico per un duro colpo al ginocchio da parte di Vitolo: "Ha preso solo un colpo, non ha alcun problema".

