Inter, Marotta blinda Lautaro e rilancia per Vidal. E prepara l'offerta per CHiesa

RINFORZI DA PRIMATO

La ToroMania imperversa in casa Inter. E ci mancherebbe pure, visto il rendimento da top-player di Lautaro Martinez che che ieri ha messo a segno la seconda doppietta consecutiva: con la prima, a Praga, ha mantenuto in vita le speranze Champions dei nerazzurri, con quella contro la Spal ha coronato il sorpasso in vetta sulla Juve. Adesso però l’Inter deve mettere il turbo per rinnovare il suo contratto e possibilmente togliere quella clausola da 111 milioni che sembra un invito a nozze per il Barcellona: Messi lo vuole al suo fianco e il club catalano vorrebbe accontentare, diciamo così, il prossimo vincitore del Pallone d'Oro.

Ma Marotta ha già avviato il lavoro per il prolungamento e al forcing blaugrana ha per ora risposto con un contro-affondo. Il primo posto in classifica ha rafforzato la convinzione, se mai ce ne fosse stato bisogno, di proprietà e dirigenza a dare a Conte i rinforzi che chiede e di cui ha bisogno a centrocampo e in attacco, visti i numerosi infortuni. Non è un caso che per la prima il dg nerazzurro abbia fatto chiaramente un’apertura sul fronte Vidal, che l’Inter però prenderebbe solo in prestito. Ma l’altra grande richiesta del tecnico nerazzurro riguarda Federico Chiesa e vista la situazione in casa viola Ausilio farà un tentativo già a gennaio. L’Inter metterà sul piatto i 30 milioni che conta di ricavare dalla cessione di Gabigol, il cartellino di Dalbert e anche Politano per cercare di convincere la Fiorentina.