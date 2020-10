Barcellona, Pjanic avverte la Juve: "Sempre amato vincere allo Stadium..."

CHAMPIONS LEAGUE

Il sorteggio dei gironi di Champions League di Ginevra ha subito messo di fronte, uno contro l'altro, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma le partite tra Juventus e Barcellona avranno un sapore particolare anche per Miralem Pjanic e Arthur, protagonisti dello scambio che ha incendiato le fasi iniziali di questo mercato. Uno 'scherzo del destino', quello dell'urna svizzera, che il centrocampista bosniaco ha voluto commentare con ironia sui social, mandando un vero e proprio avvertimento ai suoi ex compagni: "Sarà una bella emozione tornare a Torino. Anche perché ho sempre amato con tutto il cuore vincere allo Juventus Stadium. Non vedo l'ora di rivedervi presto" ha scritto su Instagram.

Le emoticon sorridenti che accompagnano il post chiariscono che quella del bosniaco è soltanto una battuta, ma comunque Pjanic ha di fatto lanciato la sfida ai bianconeri in vista degli incontri di Champions. Lo stesso Pjanic poi ha concluso il suo messaggio scrivendo: "Il gruppo che ci è toccato è duro, ma la Champions League non è per quelli a cui piacciono le cose semplici".